Türkiye'de en çok satılan küçük otomobiller

Türkiye'de 2017 yılının 8 ayında toplam 423 bin otomobil satılırken bunun yüzde 31'i küçük otomobillerden oluştu. Bizde bu sınıfta en çok satılan otomobilleri sizin için belirledik. İşte Türkiye'nin en çok satan ekonomik küçük otomobilleri...
Türkiye'de 2017 yılının 8 ayında toplam 423 bin otomobil satıldı. Satılan otomobillerin yüzde 31'i yani 133 bin adedi en düşük ÖTV dilimine giren B sınıfı yani en ekonomik araçlardan oluştu.
Bu sınıftaki otomobillerin fiyatları ortalama 50 bin TL ile 70 bin TL arasında değişiyor.
B sınıfı içinde en çok satan otomobiller ise B2 kategorisinde yer alan küçük hatchback otomobillerden oluştu.
Bu sınıfta 8 ayda toplam 78 bin otomobil satılırken toplam B sınıfından aldığı pay ise yüzde 58 oldu.
İşte o araçlar...