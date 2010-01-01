Twitter, bir iletideki karakter üst limitinin 140'tan 280'e çıktı
Twitter'dan yapılan açıklamada, İngilizce, İspanyolca, Portekizce ve Fransızca dillerindeki paylaşımlarda 140 karakter üst limitinin kullanıcılar için zaman zaman zorluk oluşturduğu ifade edildi. İngilizce paylaşımların yüzde 9'unun 140 karakter üst limitinde olduğuna dikkat çekilen açıklamada, buna karşın Japonca iletilerin sadece yüzde 0,4'ünün 140 karakter üst limitine ulaştığı vurgulandı.
Açıklamada, Japonca, Çince ve Korece dillerinde tek bir karakterle İngilizce, İspanyolca, Portekizce ve Fransızcaya göre iki kat daha fazla bilgi paylaşılabildiğine değinilerek, İngilizce bir paylaşımın ortalama 34 karaktere, Japonca dilinde ise ortalama 15 karaktere sahip olduğu belirtildi.