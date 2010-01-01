Ultra hızlı wi-fi için geri sayıma başlandı

Çin'de yapılan araştırma internet kullanma alışkanlıklarımızı kökünden değiştirebilir.

Çinli bilim insanları, kablosuz internet ve veri aktarımında yeni bir aşama olan görünür ışık iletişimi (Light Fidelity) olarak tanımlanan Li-Fi'da kullandıkları nano karbon materyaller sayesinde daha hızlı ve güvenli veri aktarımı yapmayı başardı.

Çin Merkez Televizyonunun (CCTV) haberine göre, bilim adamları, genelde nadir elementler kullanılarak yapılan Li-Fi’ın veri aktarımında, görünür ışığın tamamen yayılmasını sağlayan nano materyaller kullanarak daha hızlı ve güvenli veri aktarımı sağladı.