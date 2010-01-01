Ultra hızlı wi-fi için geri sayıma başlandı

Çinli bilim insanları, kablosuz internet ve veri aktarımında yeni bir aşama olan görünür ışık iletişimi (Light Fidelity) olarak tanımlanan Li-Fi'da kullandıkları nano karbon materyaller sayesinde daha hızlı ve güvenli veri aktarımı yapmayı başardı.
Çin Merkez Televizyonunun (CCTV) haberine göre, bilim adamları, genelde nadir elementler kullanılarak yapılan Li-Fi’ın veri aktarımında, görünür ışığın tamamen yayılmasını sağlayan nano materyaller kullanarak daha hızlı ve güvenli veri aktarımı sağladı.