Uzaydan çekilen, şaşkınlık içinde bırakan görüntüler
NASA'nın yayınladığı tarihi fotoğraflar, Uzay'ın Dünya'nın nasıl göründüğünü ve nasıl ilerlediğini bize gösteriyor. İşte Uzay'dan o çok özel anlar. "Sahra'nın Gözü"Moritanya'nın Vadane şehrinde bulunan 'Sahra'nın Gözü' adı verilen jeolojik yapı görenleri hayrete düşürüyor. Uzaydan bakıldığında gözü andıran yapı, 1965 yılında Gemini 4 astronotları McDivitt ve White tarafından keşfedilmiş. Daha sonra, jeolojik yapı astronotlara yön tayin etmede de yardımcı olmuş.
50 km çapındaki bu ilginç yapıyı yerden fark etmek ise mümkün değil. "Richat Yapısı" denilen dairesel yapının, önceleri meteor taşının düşmesi sonucu oluştuğu düşünülse de coğrafyacılar tarafından jeolojik zamanda su ve rüzgar erozyonundan oluştuğu belirlenmiş.