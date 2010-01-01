Uzayın muhteşem yüzünü bize gösteren o inanılmaz fotoğraflar
Amerikan Ulusal Uzay ve Havacılık Dairesi'nin (NASA), uzay boşluğunda çektiği görüntüler görenleri kendine hayran bıraktırıyor. Ayrıca gezegenlerin yapıları ile ilgili sıradışı ipuçları ortaya çıkıyor. Onlardan biride Satürn'e ait. NASA'nın Jupiter'den gönderdiği son fotoğrafta sıra dışı bulutların görüntüsü dikkat çekti. Bulutların farklı farklı renklerde olduğu görüntüde hayli etkili bir fırtınanın yaşandığı görülüyor. Ancak NASA'nın uzaydan yolladığı ilginç görüntüler bununla sınırlı değil!