Uzmanlara göre 100 yıl içinde 10 ülke tarihe karışabilir

1-Hollanda
İklim değişikliğinin en çok etkilediği ülkelerden biri Hollanda. Buzullar eridikçe deniz seviyesi yükseliyor, deniz seviyesi yükseldikçe Hollanda'nın toprakları su altında kalıyor. Ülke halihazırda bu durumla mücadele etmekte. Su akışlarını kontrol ediyor ve yapay kara parçaları yapıyorlar. Ancak 100 yıl sonrasının tahminlerine göre, ülkenin büyük bölümü sular altında kalacak!
2-Kuzey Kore
1940'lardan beri Kim ailesinin diktatörlüğünde olan bu ülke, aslında dışarıdan görüldüğü gibi sağlam değil. Birkaç defa askeri darbe girişimi dahi olmuş. Kim ailesi iktidardan düşerse, muhtemelen Güney Kore ile birleşerek tek bir devlet haline gelecekler.