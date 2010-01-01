Vampirler gerçekten var mı?

Arkeolojik kazılar koca bir dünya tarihini aydınlatmaya yardımcı olurken öte yandan buluntularla daha büyülü hale geliyor. Venedik'te toprak altından çıkarılan bir mezarın kendi dönemindeki kayıtlara göre “vampir”e ait olduğu ortaya çıkarıldı. Burada bulunan çoğu cesetin ağzında taş vardı. "Bunun sebebi ne?" diye soracak olursanız; cesetlerin öldükten sonra canlanıp birilerini ısırmasını engellemekmiş...
O tarihlerde Vampirlerin kan içmekten çok, ölen insanların kefenlerini çiğneyerek veba salgına sebep olduklarına dair inanışlar vardı. İtalyan Floransa Üniversitesi öğretim üyelerinden Matteo Borrini, mezarı kazanların vampir olmasından şüphelendikleri cesetlerin ağızlarına tuğla koyarak buna engel olduklarına inandıklarını söylemektedir.