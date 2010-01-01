Vizyona giren filmler 01.20.2017

"Jackie"
Ramin Bahrani'nin yönetmen koltuğunda oturduğu filmin başrollerinde Natalie Portman, Peter Sarsgaard, Greta Gerwin ile Billy Crudup oynuyor.
Natalie Portman'ın ABD'nin First Lady'si Jacqueline Kennedy'i canlandırdığı film, John F. Kennedy suikastının sonrasına odaklanıyor. Senaryoya göre, Başkan Kennedy, Dallas'ta konvoyunun geçişi sırasında öldürülür. Kennedy'nin yanı başında olan eşi Jackie bir yandan tüm ulusun gözleri üzerindeyken bu travmayı atlatmaya çalışacak, bir yandan da kocasının mirasını yaşatıp çocukları için vakur bir duruş sergilemek zorunda kalacaktır.
"Olanlar Oldu"
Hakan Algül'ün yönettiği ve Ata Demirer, Tuvana Türkay, Salih Kalyon ile Ülkü Duru'nun başrollerinde oynadığı "Olanlar Oldu" seyirciyle buluşacak. Ata Demirer'in senaryosunu kaleme aldığı filmin konusu özetle şöyle:
"Zafer ve annesi Döndü Hanım, Ege'nin bir kıyı kasabasında birlikte yaşamaktadır. Yaşı geçmekte olan oğlunun kasabanın güzeli Mehtap'tan ayrılmış olmasına ve hala evlenmemiş olmasına üzülen Döndü, bu gidişata son vermek için harekete geçer. Bu esnada mütevazı teknesinin sorunlarıyla boğuşan Zafer, yaptığı mavi turda başka biriyle tanışır ve olayların gidişatı değişir."
"Pepee: Birlik Zamanı"
Hüseyin Emre Konyalı'nın yönettiği animasyon türündeki filmin seslendirmeleri Yağız Alp Şimşek, Iraz Elif Kıraç, Çağrı Manas Kıraç ile Meryem Atmaca'ya ait.
Televizyon ekranlarında tanınan ünlü çizgi film karakteri, yeni macerasında sinemaseverlerin ilgisini çekmeyi amaçlıyor.