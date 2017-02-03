Vizyona giren filmler 03.02.2017

YAŞAMIN KIYISINDA (MANCHESTER BY THE SEA)
Kenneth Lonergan'ın yazıp yönettiği, başrollerinde Casey Affleck, Michelle Williams, Kyle Chandler, Gretchen Mol, Lucas Hedges ve Kara Hayward'ın yer aldığı, "Yaşamın Kıyısında" seyirciyle buluşacak.
89. Akademi Ödüllerinin (Oscar) bu yılki güçlü adaylarından Casey Affleck, filmde tamircilikle hayatını geçiren ve geçmişin izlerinden bir türlü kurtulmak istemeyen "Lee Chandler" rolünde izleyicinin karşısına çıkacak. Filmin başrolünde Affleck'e, Michelle Williams eşlik ediyor.
Ölüm ve geçmişin iç içe geçtiği bir dram hikayesini odağına alan film, yalnız ve asabi bir gencin ağabeyini kaybettikten sonra doğup büyüdüğü kasabaya dönüşü sonrasında, burada yaşadığı çıkmazları beyaz perdeye taşıyor.
GECENİN KANUNU (LIVE BY NIGHT)
Ben Affleck'in senaryosunu yazıp yönettiği ve başrolünde oynadığı filmde, başarılı oyuncuya Zoe Saldana, Scott Eastwood, Sienna Miller, Brendan Gleeson, Chris Cooper ve Elle Fanning gibi isimler eşlik ediyor.
Ben Affleck'in Leonardo DiCaprio ile birlikte yapımcılığını üstlendiği suç ve dram türündeki film, aykırı bir gangster olan Joe Coughlin'in hikayesini konu alıyor.
ALTIN (GOLD)
Matthew McConaughey, Bryce Dallas Howard, Edgar Ramirez ile Corey Stoll'un oynadığı filmin yönetmen koltuğunda Stephen Gaghan oturuyor.
Gerçek olaylardan ilham alınan film, bir adamın Amerikan rüyası hikayesi ve hayallerinin parçalanmasını önlemek için her şeyi yapmasını konu ediniyor.
Matthew McConaughey, dram türündeki filmde babası gibi dağlara çıkıp servetini topraktan arayan, madencilik işinde tecrübeli "Kenny Wells"i canlandırıyor.