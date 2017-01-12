Vizyona giren filmler 12.01.2017

Yaşadığı fakir ve zavallı hayattan bıkmış olan Star, karşısına bir anda çıkan Jack'in cazibesine kapılır. Kapı kapı dolaşıp magazin üyeliği satan bir grup evsiz gençin başındaki isimlerden olan Jack, Star'ı da bu hayata çeker. İçinde yaşadığı koşullardan Jack'e ve bu minibüse koşan Star'ı neyle karşılaşacağını bilmediği yepyeni bir hayat beklemektedir. Yönetmen ve senarist koltuğunda Andrea Arnold yer aldığı American Honey'nin başrollerinde Sasha Lane ve Shia LaBeouf yer alıyor.
Felak
Korku türündeki filmin oyuncu kadrosunda Özlem Durmaz, Banu Çiçek, Yusuf Memiş, Selim İşcan ve Azra Atmaca gibi isimler yer alıyor. Mehmet Emin Şimşek'in yönetmenliğini yaptığı "Felak", metafizik konuları işliyor.