Vizyona giren filmler 23.12.2016

ASSASSIN’S CREED
Hafta geçmiyor ki Marion Cotillard’ın oynadığı bir film sinemalarımıza uğramasın. Ama durun! Bu kez farklı bir durum var: bu filmin kahramanı Michael Fassbender! Popüler video oyunlarının sinema uyarlamalarının geçmişteki hazin tarihini hatırlarsak Fassbender gibi A sınıfı bir oyuncunun başrolde olması ister istemez beklentileri artırmış durumda. Aktör ile daha önce “Macbeth”te çalışmış ödüllü yönetmen Justin Kurzel’in adı da güven veriyor. Bu göz alıcı kadroya Jeremy Irons’ı da eklemeliyiz. Ama tüm bu ışıltıya rağmen filmin size sunacakların sınırlı olduğu ortada. Eğer aynı isimli video oyunu serisini hiç duymadıysanız hikayeye buyrun: 15. yüzyıl İspanya’sında gizli topluluk Suikastçılar ile güçlü organizasyon Tapınakçılar arasındaki savaştayız. İlginç olan ise hikayedeki bilim kurgu dokunuşu. İdam mahkumu Callum Lynch genetik kod çözümü teknolojisiyle uğraşan bir adamın eline düşer ve bir deney sayesinde 500 yıl önceki atası Aquiallar’ın macerasını deneyimlemeye başlar. O artık bir Suikastçı’dır. Ama Tapınakçılar günümüzde de varlığını koruduğu için geçmişteki tecrübesini gelecekte de kullanması gerekir. İddialı bir prodüksiyon, yılın merakla beklenen işlerinden biri.
GİZLİ GÜZELLİK
Yılbaşı yaklaştıkça “iç ısıtan” filmlere neden ihtiyaç artıyor tartışılır. “Gizli Güzellik”te de amaç bu görünüyor: Manhattan’da yaşayan başarılı reklamcı Howard’ın hayatı trajedik bir olayla tamamen değişir. Howard içine kapanır. Sonra içinden taşanları mektuplarla ifade etmeye başlar. Sorun şu ki, bu mektupları insanlara değil “kavram”lara gönderir. Ölüm, zaman ve aşk. Üstelik her üçünden de cevap gelir! Sonra bu cevaplar ışığında Howard’ın “kişisel gelişim”inin nasıl sonuçlanacağını izleriz. Allan Loeb’in -kimi seyirciye katlanması zor gelecek- bu aşırı naiflik içeren senaryosunu David Frankel çekmiş. Başroldeki Will Smith’e Kate Winslet, Edward Norton, Keira Knightley ve Hellen Mirren gibi önemli isimler eşlik ediyor. Ama siz yine de beklentinizi dizginleyin.
MEÇHUL KIZ
Bol ödüllü Dardenne Kardeşler’in “ortalama” eleştirilerle karşılanan son filmi “Meçhul Kız”, ortadan kaybolan ve cinayete kurban gittiği düşünülen bir kızla ilgili gizemi çözmeye çalışan idealist doktor Jenny’nin öyküsünü anlatıyor. Belçikalı kardeşlerin senaryoya da imza attığı film, bol diyaloglu sahneleri ve giderek derinleşen soruşturma örgüsüne rağmen bir yerden sonra tempo sorununa yenik düşüyor. Başrolde Adele Haenel var. Seçim sizin.