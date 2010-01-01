Volkswagen'in küçük sınıf temsilcisi 2018 Volkswagen Polo

Küçük sınıfın tartışmasız en iyi modellerinden biri olarak gösterilen Polo'nun 6 yıldır yollarda olan son neslinin ardından yeni nesli de ortaya çıktı. Küçük sınıf standartlarının üzerinde donanım ve güvenlik özellikleriyle tanıtılan otomobil, daha dinamik ve güçlü bir görünüme sahip. Yeni gövde rengi seçeneklerine sahip olan 2018 Polo'da tamamen LED farlar ve LED stop lambaları dikkat çekiyor.
Artan boyutlarıyla daha fazla yaşam alanı sunan Polo, selefine göre 81 mm daha uzun ve 7 cm daha geniş. 94 mm arttırılan dingil uzunluğu da otomobilin özellikle arka koltuklarda daha geniş bir diz mesafesi anlamına geliyor. Ayrıca daha alçak tavana sahip olmasına rağmen, 2 cm daha fazla baş mesafesi sunduğu söylenen otomobilin bagajının da arka koltukların öne alınıp, alınmaması durumuna göre 280 ile 351 litre kapasiteli olduğu belirtiliyor.