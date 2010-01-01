WhatsApp İnfo nedir?

WhatsApp Durum son güncellemenin ardından değişmişti. Yazı ve emojiyle durum yani Status'un güncellenebilmesi imkanı kalkmış yerine SnapChat'ten tanınan ve 24 saatte silinen fotoğraf ve video şeklinde durum gelmişti. O kadar çok tepki geldi ki firma bunu görmemezlikten gelemedi. İşte durumun dönüşü ve yeni adıyla ilgili detaylar.
Bu yoğun tepki üzerine uygulamanın beta versiyonlarıyla ilgili veriler yayınlayan WABetaInfo hesabı yazı ve emojiyle hazırlanabilen durumun tepkiler üzerine geri döneceğine dair işaretler olduğunu yazmıştı.