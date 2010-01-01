WhatsApp'dan nasıl para kazanılır?

Facebook tarafından yaklaşık 20 milyar $ karşılığında satın alınmadan önce uygulama için kullanıcılarından senelik 0.99$ abonelik ücretini alan fakat daha sonrasında bu politikasından vazgeçerek uygulamayı bedava hâle getiren WhatsApp, gelirlerini arttırmak için yeni yollar arıyor.
HALİHAZIRDA ÖZELLİĞİ TEST EDİLDİ Reuters haberine göre işletmelerin WhatsApp üzerinden müşterileriyle doğrudan iletişime geçebileceği bir sistemin testine başlandı. Y Combinator kuluçka merkezinin desteklediği birkaç girişimci şirketin hâlihazırda özelliği test ettiği belirtildi.