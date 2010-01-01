Günümüzde hemen hemen herkesin kullandığı Whatsapp'ın kolay yüzünün ardında çok ilginç özellikleri var. İşte Whatsapp'ın bilinmeyen 12 mükemmel özelliği...1- Kalın,üstü çizili ve italik: Mesajlarınızı kalın, üstü çizili veya italik yapmak isterseniz tek yapmanız gerek yazdığınız metni seçip, araç çubuğundaki üç nokta simgesine dokunarak istediğiniz formatlamayı seçmek. Bu özellik şimdilik sadece beta halindedir ancak çok yakında herkes tarafından kullanılabilecek.
2- Emoji taraması:Kullanan herkesi bildiği üzere Whatsapp'ta birçok emoji var anca bu emojilerinin fazla olması bazen doğru anda doğru emojiyi bulmak zor olabiliyor. Artık istediğiniz emoji'yi kelime kullanarak aramanız mümkün olacak.
3- Dakik hesaplamalar:Sürekli konuşmalarınızı takip etmekte zorlanıyorsanız,küçük tik işaretlerinin maviye dönüştüğü anı kaçırabilmeniz mümkün. Artık gönderdiğiniz mesajı basılı tutarak çıkan ''Bilgi'' opsiyonunu tıklayarak bir tikin ne zaman maviye dönüştüğünü görebilmeniz mümkün olacak.