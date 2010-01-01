Yaptıkları arazi aracı ses komutuyla çalışıyor

Namık Kemal Üniversitesi Çorlu Meslek Yüksekokulu Teknoloji Topluluğu üyesi öğrenciler, akademik danışmanları eşliğinde bir arazi aracı projesine başladı. Öğrenciler, hurda malzemelerle yaptıkları arazi aracına 'Çorlu Jeep' adını verdi.
Öğrenciler, yaklaşık 3 yıl önce yaptıkları araca özellik eklemeye devam ediyor. Arazi araçlarına özellik katmak amacıyla teknolojiyi de kullanan ekip, 4x4 özelliğinde, saatte 80 kilometre hıza ulaşabilen arazi aracını, sesli komut aracılığıyla da çalıştırmanın heyecanını yaşıyor.