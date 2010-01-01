Yaşam ihtimali olan 10 yeni gezegen bulundu

Amerikan Havacılık ve Uzay Dairesi'nin (NASA) Dünya dışında yaşam ihtimali olan 10 yeni gezegen keşfedildiğini açıkladı. Keşfi 2009'dan bu yana Uzay araştırmalarında kullanılan Kepler Uzay Teleskobu yaptı.
NASA'nın Kaliforniya'daki Bilim Direktörlüğü Misyonunun Astrofizik Bölümü'nde Kepler programı bilim adamı Mario Perez, keşifle ilgili yaptığı açıklamada, "Bunların galaksideki frekanslarını anlamak, başka bir dünyayı doğurdan izleyecek şekilde NASA misyonlarının geleceğini şekillendirmesinde bilgi desteği sağlayacak" ifadesini kullandı.