Yüzey çizikleri nasıl yok edilir?

Cam yüzeyler
-Bir pamuğa diş macunu (taneciksiz ve beyazlatıcı olmayan) sıkıp cam yüzeye 10 saniye boyunca yuvarlak hareketlerle nazikçe uygulayın.
-Mikrofiber beze veya pamuğa ince bir tabaka bitkisel yağ sürüp nazikçe birkaç saniye boyunca çizik yüzeyi silin. Aynı etkiyi vazelinle de elde edebilirsiniz.
Deri yüzeyler
-Bir mikar bitkisel yağ veya bebek yağını çizik deriye bir pamuk yardımıyla yuvarlak hareketlerle uygulayın. Kurumasını bekledikten sonra temiz bir bezle silin. Gerekirse tekrarlayın.
-Derinin renginde bir ojenizi kürdan yardımıyla çiziklere sürebilirsiniz.
-Deriler için özel üretilen mum veya balmumuyla da aynı sonucu elde edebilirsiniz. Mumu ısıtın ve çiziklere uygulayın.
Ahşap yüzeyler
-Koyu renk bir yüzeyse iyot mükemmel bir çözüm olacak. Suyla seyrelttiğiniz iyotu problemli bölgeye pamukla sürün. Gerekirse cilalayın.
-Yarım ceviz içini çiziklere sürün. Yeterince koyulaştığında bir bezle silin ve renksiz bir cila sürün.
-Ahşap yüzeylerde oluşan çatlaklarda mayonez kullanabilirsiniz. Pamuğa sürdüğünüz mayonezi çatlağa uyguladıktan sonra fazlalığı silin. 2-3 gün bekletin. Ahşap şişecek, çatlaklar kapanacak.