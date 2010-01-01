Yüzey çizikleri nasıl yok edilir?

Cam yüzeyler -Bir pamuğa diş macunu (taneciksiz ve beyazlatıcı olmayan) sıkıp cam yüzeye 10 saniye boyunca yuvarlak hareketlerle nazikçe uygulayın. -Mikrofiber beze veya pamuğa ince bir tabaka bitkisel yağ sürüp nazikçe birkaç saniye boyunca çizik yüzeyi silin. Aynı etkiyi vazelinle de elde edebilirsiniz.

Deri yüzeyler -Bir mikar bitkisel yağ veya bebek yağını çizik deriye bir pamuk yardımıyla yuvarlak hareketlerle uygulayın. Kurumasını bekledikten sonra temiz bir bezle silin. Gerekirse tekrarlayın. -Derinin renginde bir ojenizi kürdan yardımıyla çiziklere sürebilirsiniz. -Deriler için özel üretilen mum veya balmumuyla da aynı sonucu elde edebilirsiniz. Mumu ısıtın ve çiziklere uygulayın.

Ahşap yüzeyler -Koyu renk bir yüzeyse iyot mükemmel bir çözüm olacak. Suyla seyrelttiğiniz iyotu problemli bölgeye pamukla sürün. Gerekirse cilalayın. -Yarım ceviz içini çiziklere sürün. Yeterince koyulaştığında bir bezle silin ve renksiz bir cila sürün. -Ahşap yüzeylerde oluşan çatlaklarda mayonez kullanabilirsiniz. Pamuğa sürdüğünüz mayonezi çatlağa uyguladıktan sonra fazlalığı silin. 2-3 gün bekletin. Ahşap şişecek, çatlaklar kapanacak.