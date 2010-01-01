Eğer gerçekten zeki biri olduğunuzu ya da ortalamadan biraz daha zeki olduğunuzu düşünüyorsanız, “Zeki insanların ortak özellikleri nelerdir?” adlı Quora başlığından alınan ve bilimsel kanıtlarla desteklenen bu 13 belirtiye göz atabilirsiniz...
Dikkatleri kolayca dağılmaz
Kullanıcılardan Frank Zhu, “Daha uzun süre odaklanabilen ve dikkat dağıtıcı şeyleri göz ardı edebilen insanlar genellikle oldukça zeki oluyor” diyor. Zhu, kanıt olarak 2013 yılında Current Biology adlı dergide yayımlanan bir makaleye referans veriyor. Makale, yüksek IQ’ya sahip kişilerin bir resmin arka planındaki hareketleri fark etmesinin daha uzun zaman aldığı iki çalışmayı anlatıyor. Bunun sebebi ise, zeki kişinin resimde daha önemli olan kısımlara odaklanıp geriye kalan kısmı göz ardı etmesi olabilir.
Gece kuşu olurlar
Bir araştırmaya göre, ne kadar zekiyseniz gece uyanık kalmaya o kadar meyilli oluyorsunuz. 2009 yılında Personality and Individual Differences adlı dergide yayımlanan bir araştırma, binlerce genç yetişkinin IQ’su ile uyku alışkanlıkları arasındaki bağı inceledi. Sonuç olarak, daha zeki olan bireylerin hem hafta içi hem hafta sonu geç yatıp geç kalktığı anlaşıldı. 1999 yılında aynı dergide yayımlanan başka bir çalışma ise, 400 hava kuvveti askerini bu bağlamda inceleyerek aynı sonuçlara ulaşmıştı.