Zırhlı araç ve tankların korkulu rüyası A10'lar nasıl yapılıyor?
ABD- Türk Ortak Savunma tesisi olan Adana'daki İncirlik Üssü'nde, ABD Hava Kuvvetleri'nin DEAŞ'a karşı kullandığı, zırhlı araçların imhasında kullanılan A10 tipi savaş uçaklarının bombaları görevliler tarafından üs içindeki hangarlarda hazırlanıyor.
Türkiye'nin 10'ncu Tanker Üs Komutanlığı ve ABD Hava Kuvvetleri 39'ncu Hava Kanat Komutanlığı'na bağlı uçaklar ile DEAŞ'a karşı oluşturulan koalisyon güçleri ABD, İngiltere, Almanya, Suudi Arabistan uçaklarının bulunduğu İncirlik Üssü'nde, çeşitli tipte uçaklar var.