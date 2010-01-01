Zuckerberg'in yükseliş hikayesi

Facebook’un kurucusu Mark Zuckerberg, genç yaşına rağmen 63 milyar dolarlık servetiyle dünyanın en zengin beşinci kişisi. İşte 33 yaşında dünyanın en güçlü isimleri arasına giren Zuckerberg’in Harvard’da bir yurt odasında başlayan başarı hikayesi…
Çok zeki bir çocuk olan Mark, 12 yaşında 'Zucknet' isimli mesajlaşma programı geliştirdi. Küçük yaşta oyun oynamak yerine arkadaşları için oyun programı geliştiriyordu. Lisede geliştirdiği müzik dinleme platformu büyük ses getirdi. Microsoft platformu satın almak istedi ancak Zuckerberg teklifi reddetti.