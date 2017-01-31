1 dolarlık düğün fenomen oldu!

Yaklaşık 300 doları bulan masrafları karşılayamadıkları için geçen sene düğünlerini iki kez ertelemek zorunda kalan çift, daha fazla beklememek için en az harcamayla evlenmeye karar verdi. Düğün törenine günlük kıyafetleriyle katılan çift, 1 dolara parlak çelik alyanslar aldı. Çiftin resmi nikah işlemlerini ise kilise karşıladı.

Ciftin bu tasarruflu evliliği sosyal medyada büyük övgü aldı. Nairobi News gazetesinin çiftin nikahıyla ilgili yayınladığı habere yorum yapan Jay Can-did isimli kullanıcı Evlenmek için pahalı ve karmaşık düğün törenlerine ihtiyacımız olduğunu da kim söyledi? dedi.

1 dolarlık düğün Facebook ve Twitter gibi sosyal medya sitelerinde büyük yankı uyandırdı. Facebook ve Twitter kullanıcıları, çiftin düğününe Önemli olan evliliktir, düğün değil, Belki düğün yapamadılar ama çok güzel bir evlilikleri olacak ve Aşk, zaten 5 yıldızlı otel gibi yorumlarda bulunuldu. Çift, sosyal medya kullanıcılarının övgülerinin kendilerini çok mutlu ettiğini belirterek Para, bizim gibi genç insanların evlenmesine mani olmamalı. dedi.