10 saniyede iPhone'un gelişimine tanıklık edin!

iPhone 3GS'ten iPhone X'e kadar iPhone tarihine 10 saniyede tanıklık edin. Bakalım iPhone yıllar içerisinde nasıl gelişmiş?

31/10/2017 11:00

iPhone X ile tarihinde ilk defa köklü bir tasarım değişikliğine giden Apple, bu hamlesi ile büyük beğeni toplamıştı. 10 yıl önce çıkan iPhone 3GS'ten bu zamana gelişerek ilerleyen iPhone, ekranı büyütmesi ile Steve Jobs'ın öngöremediği bir yenilik yapmıştı.

Çıktığında 3.5 inç ekranın yeterli olduğunu savunan Apple, gelişen teknolojinin gerisinde kalmamak için savunduğu tezi yerle bir etmiş ve iPhone X ile ekran boyutunu 5.8 inç'e kadar çıkartmıştı. 4096 isimli YouTube kanalının hazırlamış olduğu 10 saniyelik video ile iPhone'un 10 yıldaki değişimine tanıklık edebilirsiniz. Bakalım iPhone yıllar içerisinde nasıl bir değişime uğramış?

    Yazar: Ender Öztürk

    YORUMLAR

    1000 - karakter kaldı.
    Yorumu gönder

      BENZER HABERLER