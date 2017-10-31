10 saniyede iPhone'un gelişimine tanıklık edin!

iPhone X ile tarihinde ilk defa köklü bir tasarım değişikliğine giden Apple, bu hamlesi ile büyük beğeni toplamıştı. 10 yıl önce çıkan iPhone 3GS'ten bu zamana gelişerek ilerleyen iPhone, ekranı büyütmesi ile Steve Jobs'ın öngöremediği bir yenilik yapmıştı.

Çıktığında 3.5 inç ekranın yeterli olduğunu savunan Apple, gelişen teknolojinin gerisinde kalmamak için savunduğu tezi yerle bir etmiş ve iPhone X ile ekran boyutunu 5.8 inç'e kadar çıkartmıştı. 4096 isimli YouTube kanalının hazırlamış olduğu 10 saniyelik video ile iPhone'un 10 yıldaki değişimine tanıklık edebilirsiniz. Bakalım iPhone yıllar içerisinde nasıl bir değişime uğramış?