10.5 inç iPad Pro, MacBook Pro'ya kafa tutuyor!

WWDC 17 etkinliğinde tanıtılan 10.5 inç iPad Pro, sahip olduğu Apple A10X yonga seti ve 4 GB RAM'i ile büyük beğeni toplamıştı. 120 HZ yenileme hızlı P3 Gamut'lı ekranı ile ile milyarlık monitörlere taş çıkaran 10.5 inç iPad Pro, klasmanı olmamasına rağmen MacBook Pro ile karşılaştırıldı.

MacBook Pro ile kozlarını Geekbench testinde paylaşan 10.5 inç iPad Pro, genel olarak MacBook Pro'yu yakaladı. GFXBench testtinde ise bazı bölümlerden aldığı puanlar ile MacBook Pro'yu geride bırakmayı başardı.

Testte yer alan cihazların özellikleri

2017 MacBook Retina 13 inç: 3.5GHz Dual-Core i7 işlemci, Intel Iris Plus Graphics 650 GPU, 16GB RAM

2016 MacBook Retina 13 inç: 3.1GHz Dual-Core i7 işlemci, Intel Iris Graphics 550 GPU, 16GB RAM

2017 iPad Pro 12.9 inç: 2.39GHz A10X işlemci, 512GB depolama, 4GB RAM

2017 iPad Pro 10.5 inç: 2.39GHz A10X işlemci, 512GB depolama, 4GB RAM

2015 iPad Pro 12.9 inç: 2.26GHz A9X işlemci, 128GB depolama, 4GB RAM

2016 iPad Pro 9.7 inç: 2.24GHz A9X işlemci, 256GB depolama, 2GB RAM

Intel i7 işlemcili MBP 17, Geekbench 4'ün tek çekirdek bölümünden 4650 puan alırken, 10.5 inç iPad Pro 3951 puan almayı başarıyor.

Intel i7 işlemcili MBP 17, Geekbench 4'ün çoklu çekirdek bölümünden 10261 puan alırken, 10.5 inç iPad Pro 9332 puan almayı başarıyor.

Geekbench'in Metal GPU bölümünde ise MacBook Pro 26353 puan almayı başarırken, 10.5 inç iPad Pro 27814 puan alarak öne geçmeyi başarıyor. Bu skorların iOS 11'in yayınlanması ile değişeceğini ve iPad Pro'nun farkı biraz daha açacağını belirtelim.

GFXBench'in Metal Manthattan bölümünden MacBook Pro 37 puan, 10.5 inç iPad Pro ise 42 puan alıyor.

Son testimiz olan GFXBench'in Metal T-Rex bölümünden MacBook Pro 199 puan, 10.5 inç iPad Pro ise 215 puan alarak, GFXBench'in lideri oluyor.