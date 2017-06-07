10.5 inç iPad Pro Türkiye'de ön siparişe sunuldu

Uzun süredir merakla beklenen 10,5 inç ekranlı iPad Pro, Apple’ın WWDC 2017 açılış etkinliğinde tanıtıldı. 120 hz yenileme oranı ve HDR video desteği sunmasıyla dikkat çeken yeni iPad Pro, n11.com’a özel fiyatıyla ön siparişle satışa sunuluyor. Açıkpazar e-ticaret platformları arasında ilk kez n11.com’da görücüye çıkan cihaz meraklılarını bekliyor.

Bir önceki iPad Pro’lara oranla daha küçük ancak ekran oranı açısından eski nesle nazaran daha büyük bir deneyim yaşatan yeni iPad Pro, 24hz-48hz aralığından 120 hz’e çıkarılan ekran teknolojisiyle dikkat çekiyor. Ekran yenileme hızı artan iPad Pro, anlık durumlar için kullanan kişilere daha yüksek verim vadediyor. A10X işlemci çalıştıran yeni 10,5 inçlik iPad Pro, arkasında 12 megapiksel, önünde ise 7 megapiksel çözünürlüklü ön kamera ile tamamlanıyor. Tek şarjla 10 saatlik bir kullanım ömrü sunan yeni tablet, Wi-fi bağlantı seçeneği ve 64 GB’lık depolama alanıyla e-ticaret platformu n11.com’a özel fiyatıyla ön siparişte.

Apple iPad Pro (10.5-inç) özellikleri

*10.5-inç (2224 x 1668 piksel) 264 PPI'de tamamen lamine True Tone Retina Ekran, 600 nits parlaklık

*64 bit mimarisi ve M10 grafik işlemcisine sahip A10X Fusion yongası

*64GB / 256GB / 512GB varyantları

*iOS 11

*Touch ID parmak izi sensörü, üç eksenli jiroskop, hız ölçer, ortam ışığı sensörü, Barometre

*Dört hoparlör

*Gerçek Ton flaşlı, ƒ/1.8 diyafram, Optik görüntü sabitleme, 4K video kaydı, 120 fps'de 1080p slo-mo ile 12MP iSight kamera

*ƒ/2.2 diyafram, 1080p video kaydı ile 7MP HD ön kamera,

*4G LTE (isteğe bağlı), Wi-Fi (802.11ac); (2.4GHz ve 5GHz); HT80 MIMO, Bluetooth 4.2, GPS ve GLONASS (yalnızca Wi-Fi + Hücresel)

*Boyutlar: 250.6 x 174.1 x 6.1 mm; Ağırlık: 469 g (Wi-Fi) / 477 g (Wi-Fi + Hücresel)

*Wi-Fi üzerinden internette sörf yapmak, video izlemek veya müzik dinlemek için 10 saatlik 30,4 watt saatlik şarj edilebilir lityum-polimer pil