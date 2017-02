12. İLTEK Günleri başlıyor!

Bilişim, elektronik ve telekomünikasyon sektörleri 12. İLTEK Günleri'nde mercek altına alınıyor! Teknik ve kariyer odaklı oturumlar, paneller, CEO Forum, ücretsiz eğitimler, "Simülasyon ve Sanal Gerçeklik Fuarı" ile en bilinen ve en köklü teknoloji etkinliğine davetlisiniz.

28-29-30 Mart'da YTÜ Elektrik Elektronik Fakültesi'nde düzenlenecek olan 12. İLTEK Günleri'ne online kayıt yaptırmak ve detaylı bilgi almak için tıklayın.

YTÜ IEEE Öğrenci Kulübü, "SADECE DERSE GİREREK MÜHENDİS OLUNMAZ!" sloganı ile Yıldız Teknik Üniversitesi’ndeki; Elektrik Mühendisliği, Elektronik ve Haberleşme Mühendisliği ve Bilgisayar Mühendisliği öğrencilerinin çabalarıyla 8 Mayıs 2001 tarihinde kar amacı gütmeyen, dünyanın en büyük mesleki ve teknik organizasyonu olan IEEE (Institude for Engineers and Everybody Else)‘nin 1150 öğrenci kolu arasında resmi olarak faaliyete geçmiştir.

Kurulduğu günden bugüne özverili çalışmalara imza atan kulübümüz 2008-2009 ve 2009-2010 dönemlerinde düzenlediği aktivitelerle, Üniaktivite internet portalının Türkiye çapında farklı üniversitelerden 360 öğrenci kulübünün katılımıyla gerçekleşen yarışmada “Bilim ve Teknoloji” kategorisinde iki yıl üst üste Türkiye’nin En Aktif Öğrenci Kulübü ödülünü almıştır.

Her zaman teknolojiyi, bilgi paylaşımını ve bilimi temel alan YTÜ IEEE Öğrenci Kulübü, İLTEK Günleri ile Türkiye çapında telekomünikasyon ve bilişim alanlarında bir ilke imza atmıştır.