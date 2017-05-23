1.3 milyon TL'lik akıllı telefon satışa sunuldu!

Geçtiğimiz aylarda Hakan Uzan tarafından satın alınan lüks telefon üreticisi Vertu, bugün Signature Cobra Limited Edition isimli yeni telefonunu satışa sundu. Fiyatı ile belli başlı kişilere hitap eden Signature Cobra Limited Edition, tam 360.000 dolar yani yaklaşık 1.3 milyon TL fiyat etiketine sahip.

Peki, Vertu Signature Cobra Limited Edition'ı bu kadar pahalı yapan ne? Kırmızı yakut ile yapılan yılan destenli Signature Cobra Limited Edition'da tam 439 adet yakut ve 2 zümrüt taşı bulunuyor. Değerli taş tutkunları için geliştirilen telefondan dünya üzerinde sadece 8 adet bulunuyor.

Sınırlı sayıda satışa sunulan Vertu Signature Cobra Limited Edition saatler içerisinde tükendi. Telefon ile sipariş edilen Vertu Signature Cobra Limited Edition'ı satın alanlara, telefonları helikopter ile gönderildi.

Bu kadar pahalı olmasına rağmen Vertu Signature Cobra Limited Edition hiçbir uygulamayı çalıştırmaması ile dikkat çekiyor. Eğer Vertu Signature Cobra Limited Edition'ı alsaydınız 1.3 milyon TL ile sadece görüşme yapacaktınız.