150 bin bilgisayarda Pardus'a göç hedefleniyor!

Kamuda açık kaynak kodlu yazılım çözümlerinin hayata geçirilmesine yönelik çalışmalar kapsamında gelecek yıl 150 binden fazla bilgisayarda milli işletim sistemi Pardus'a geçilmesi hedefleniyor. Milli işletim sistemi dağıtımı oluşturmak için 2003'te başlatılan GNU/Linux temelli, açık kaynak kodlu işletim sistemi olan Pardus'un, rekabet edebilir ve sürdürülebilir bir işletim sistemi haline getirilmesi için TÜBİTAK Ulusal Akademik Ağ ve Bilgi Merkezi bünyesinde çalışmalar yürütülüyor.

Bu yıl 15 bin bilgisayarda milli işletim sistemi Pardus'a geçişin sağlandığı çalışmalar kapsamında gelecek yıl 150 bin bilgisayarda dönüşüm yapılması hedefleniyor. TÜBİTAK ULAKBİM Müdürü Mehmet Mirat Satoğlu, yaptığı açıklamada, PARDUS işletim sisteminin Linux tabanlı bir işletim sistemi olduğunu, tüm dünyada olduğu gibi Linux çekirdeği üzerinden Türkiye'nin ihtiyaçlarına özgü bir dağıtım çıkardıklarını söyledi.

Bu sistemde yaptıkları tüm Türkçeleştirmeleri dünyadaki diğer dağıtımlarla paylaştıklarını belirten Satoğlu, Dolayısıyla başka Linux dağıtımlarında da Türkçe yardım kılavuzlarını eko sistemdeki alt yüklenici firmalarla genç arkadaşlarımızın gayretleriyle ekledik. Açık kaynaklı işletim sistemleri, modern platform bağımsız sistemler olarak geliştirilmektedir. Bu sistemler doğal olarak virüslere, zararlı yazılımlara karşı korumaktadır. Dolayısıyla hem siber güvenlik anlamında hem maliyetler anlamında hem de bilgisayar üzerine yapabileceğimiz kısıtlılıkların önünü açması, özgürlüklerimizi artırma anlamında çok avantajlıdır.