150 bin dolarlık iPhone 4 satışa sunuldu!

iPhone 4'ün satışa sunulmasından yaklaşık 7 yıl geçmesine rağmen lindsayquinn1414 ismindeki eBay kullanıcısı iPhone 4'e tam 150 bin dolar fiyat ile satışa çıkardı. Yaklaşık 550 milyar TL değerindeki iPhone 4'ü bu kadar pahalı yapan neden ise çok ilginç.

eBay'de satışa sunulan iPhone 4'ün arka yüzeyinde Apple logosunun tam altında "Steve Jobs 1955-2011" ibaresi yer alıyor. Apple logosunda ise Steve Jobs'ın yüzü bulunuyor. Arka cam bölümü kırık olan bu iPhone 4 ilanının açıklamasında ise özel olarak üretilen 56 adet iPhone 4 modelinden biri yazıyor.

Ancak çok geçmeden 150 bin dolara satılan iPhone 4'ün sahte olduğu ortaya çıktı. Goldgenie firması iPhone 4 çıktığında gerçekten de özel tasarıma sahip 56 adet iPhone 4 üretmişti. Ancak özel üretilen iPhone 4, 24K değerinde altın ile kaplıydı. Özel üretim iPhone 4'ün sahte olduğunun anlaşılmasının ardından lindsayquinn1414 kullanıcısı ilanı eBay'den kaldırdı.