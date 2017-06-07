16 GB iPhone'lar iOS 11 ile bu özellik ile coşacak!

Apple, WWDC 17'de sergilediği iOS 11'in tüm özelliklerinden maalesef ki bahsetmemişti. Geliştiricilere sunulan iOS 11 Beta 1'in ardından geçen her gün yeni bir iOS 11 özelliği keşfediliyor. Bugün ise 16 GB iPhone sahiplerini sevindirecek bir iOS 11 özelliği ortaya çıktı.

iOS 11 ile Ayarlar menüsündeki iTunes ve App Store bölümüne yeni bir seçenek ekleniyor. Kullanılmayan uygulamaları boşalt adındaki bu özellik ile kullanılmayan uygulamalar otomatik olarak siliniyor. Ancak bu ön bellek silme işlemi ile karıştırılmamalı. Bu özellik ile ana uygulama siliniyor ancak uygulama içerisindeki verileriniz hala hafızada saklı tutuluyor.

Örneğin; Twitter uygulaması 214 MB yer kaplıyor ve uygulamayı kullandıkça bu alan artıyor. Kullanılmayan uygulamaları boşalt özelliği ile eğer Twitter uygulamasını kullanmıyorsanız ana uygulamanın kapladığı 214 MB'lık bölüm boşaltılıyor ve sadece Twitter verileriniz iPhone'da depolanıyor.

Silme işleminden sonra eğer uygulama hala App Store'da yer alıyorsa, indirip eski verileriniz ile uygulamayı kullanmaya devam edebiliyorsunuz. Bildiğiniz gibi ön bellek silme işlemini iOS kendi otomatik olarak yapıyor. Yetersiz depolama alanı kaldığında devreye giren ön bellek temizleme özelliği keşke iOS 11 ile manuel olarak yapılabilseymiş.

Ancak iOS 11'in API'larında App Store Cleanup yer alıyor. Bu temizleme işleminin henüz nasıl çalıştığı bilinmiyor. Muhtemelen her uygulama için ön bellek temizleme özelliği iOS 11'in final sürümünde sunulacak. Bekleyip göreceğiz.