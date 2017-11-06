18:9 ekran oranına sahip Asus Pegasus 4S tanıtıldı!

Asus, çerçevesiz tasarımda uzun süren sessizliğini Pegasus 4S modeli ile bozdu. 2017'de tanıtılan üst düzey telefonların sahip olduğu 18:9 ekran oranı ile gelen Asus Pegasus 4S, teknik özellikleri ile orta segment kullanıcılarına hitap ediyor. Peki, Asus Pegasus 4S özellikleri neler?

Asus Pegasus 4S özellikleri

Pegasus 4S, 5.7 inç büyüklüğünde 18:9 oranlı 1440x720 çözünürlüğüne sahip ekran ile geliyor. Pegasus 4S'in işlemci biriminde ise 1.5 GHz hızında çalışan 8 çekirdekli MediaTek MT6750T yonga seti yer alıyor. İki farklı varyant ile gelen Pegasus 4S, 32 GB modelinde 3 GB RAM ve 64 GB modelinde ise 4 GB RAM sunuyor.

Çift kamera kurulumu ile gelen Pegasus 4S'in arka kameralarından biri 16 Megapiksel diğeri ise 8 Megapiksel çözünürlüğe sahip. Pegasus 4S'in ön kamerası ise 8 Megapiksel çözünürlüğünde. Telefonun arkasında ise tam ortada parmak izi okuyucusu yer alıyor. 4.030 mAh kapasiteli bataryadan beslenen Pegasus 4S, kutusundan Android 7.0 Nougat ile çıkıyor.