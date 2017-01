2016 yılının en güçlü akılı telefonları

AnTuTu, geçen yıl yaptığı performans testlerine göre en iyi puanı alan akıllı telefonların listesini yayınladı. Tüm platformları kapsayan ilk liste, her biri AnTuTu uygulamasında değerlendirilen ortalama puanlara dayanarak en iyi puan alan ilk on telefonları gösteriyor. Bu listede, 181,316 üst puan ortalaması ile Apple iPhone 7 Plus ilk sırada yer alıyor. A10 yonga seti geçtiğimiz yıl tanıtıldı ve 2015 model A9'a göre performans artışı ile geldi. Doğal olarak aynı işlemciyi kullanan Apple iPhone 7, 172,001 ile en iyi ikinci puanı aldı.



163,013 ortalama puanı ile OnePlus 3T üst düzey Android telefon olarak listede yerini aldı. OnePlus 3’ün revize edilmiş versiyonu, orijinal modelde bulunan Snapdragon 820 yonga seti yerine, Snapdragon 821 işlemci ile geldi. OnePlus 3 ise genel listede altıncı, Android telefonlar arasında dördüncü sırada ve AnTuTu ortalaması 147,495 olarak belirtilmiş.



Diğer üst düzey telefonlar arasında LeEco Le Pro3’ün AnTuTu skoru 159.911 ve Snapdragon 821 işlemcili Android telefonlar arasında ikinci sırada yer aldı. Bir sonraki en yüksek AnTuTu skoru ortalama 148.820 puan ile Moto Z oldu. İlk beş Android modelini tamamlayan Xiaomi Mi5s, 145.093'lik bir puan ortalaması aldı. İlginçtir, dünyanın en büyük akıllı telefon üreticisi Samsung, bu listelerde hiç yer almadı.



iOS cihazlar arasında, Apple iPad Pro 194,838 ortalama AnTuTu skoru ile ilk sırada yer aldı. Tablet A9X yongaseti ile güçlendirilmiş. Sıralamayı iPhone 7 ve iPhone 7 Plus takip etti. 173,140 ortalama puanı ile Apple iPad Pro 9.7-inç modeli dördüncü geldi, Apple iPhone 6s Plus (138159) beşinci sırada yer aldı.



Her telefonun listelerden herhangi birine dahil edilmesi için en az 2000 kez test edildiğini unutmayın. Ortalama AnTuTu benchmark puanlarına göre 2016'da ilk on telefon ve ilk on iOS ve Android telefonu aşağıda ve sonraki sayfalarda inceleyebilirsiniz.