2016 yılının en pahalı klasik arabaları!

Lüks tanımını baştan yazan ve otomobilleri ile size araba değil de uçak kullanıyormuşsunuz gibi hissettiren markalar, gerçekten her sene daha da inanılmaz otomobiller çıkartmaktalar. Bu markaların elinden çıkan otomobiller, gerek tasarımsal gerek donanımsal olarak olağanüstü özelliklere sahip. Fakat herkesin zevkleri farklı.