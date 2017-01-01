2016 yılının en pahalı klasik arabaları!

Süper otomobiller, kullanıcılarına inanılmaz deneyimler sunuyor olsa da, klasik otomobillerin tutkusu ve verdiği hava başka oluyor.biz de o tutkuya ve havaya kapılan milyarderlerin, 2016 yılında satın aldıkları bu klasikleri listeledik.

01/01/2017 13:30

Lüks tanımını baştan yazan ve otomobilleri ile size araba değil de uçak kullanıyormuşsunuz gibi hissettiren markalar, gerçekten her sene daha da inanılmaz otomobiller çıkartmaktalar. Bu markaların elinden çıkan otomobiller, gerek tasarımsal gerek donanımsal olarak olağanüstü özelliklere sahip. Fakat herkesin zevkleri farklı. 

 

1957 Ferrari 335 Sport Scaglietti

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Fiyatı: 35.7 milyon dolar.

    Yazar: Berk İşçimen

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