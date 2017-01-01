Lüks tanımını baştan yazan ve otomobilleri ile size araba değil de uçak kullanıyormuşsunuz gibi hissettiren markalar, gerçekten her sene daha da inanılmaz otomobiller çıkartmaktalar. Bu markaların elinden çıkan otomobiller, gerek tasarımsal gerek donanımsal olarak olağanüstü özelliklere sahip. Fakat herkesin zevkleri farklı.
Yazar: Berk İşçimen Takip Et @teknolojiokuTüm Berk İşçimen Haberleri
BENZER HABERLER
- 2016 yılının en pahalı klasik arabaları!
- Tesla otomobilin otopilotu kaza anında ne yaptı? (Video)
- KKTC’nin ilk yerli arabası tanıtıldı!
- Geleceğin arabalarını listeledik!
- Tesla'nın yeni sürüm Autopilot'u çok yakında geliyor!
- Porsche nasıl okunur? İşte cevabı!
- Xiaomi'nin elektrikli aracı tanıtıldı!
- Apple CarPlay destekli otomobiller artıyor!
- Nvidia, otomotiv sektörüne giriş yapıyor!
- Xiaomi'den elektrikli araç geliyor!
- Apple'ın otomobil üreteceği kesinleşti!
- İşte ilk yüzde 100 yerli elektrikli otobüs: E-Karat
- Mercedes - AMG GT R Türkiye fiyatı dudak uçuklatıyor
- Otomobil tasarımında sanal gerçeklik dönemi!
- Türk şirketten Volkswagen için Selfie çeken akıllı anahtarlık !
- Tesla, Türk otobüs firması TEMSA ile anlaştı
-
2016 yılının en pahalı klasik arabaları!
-
2017'de sabırsızlıkla beklenen en iyi filmleri
-
Apple CEO'sundan Türkiye için Türkçe mesaj!
-
HTC'nin 6 inç telefonunun adı belli oldu
-
Huawei, destansı Honor modelini duyuracak!
-
Adil Kullanım Kotası (AKK) kalkıyor!
-
Android Nougatlı Asus Zenfone 4 sızdırıldı
-
Kendi buluşuyla ölen 16 mucit
-
Galaxy S7 için Android Nougat kılavuzu yayınlandı!
ÇOK OKUNAN HABERLER
-
Apple CEO'sundan Türkiye için Türkçe mesaj!
-
2017'de sabırsızlıkla beklenen en iyi filmleri
-
2016 yılının en pahalı klasik arabaları!
-
Kendi buluşuyla ölen 16 mucit
-
2017'de çıkacak 10 muhteşem FPS oyunu!
-
Galaxy S7 için Android Nougat kılavuzu yayınlandı!
-
Android Nougatlı Asus Zenfone 4 sızdırıldı
-
Adil Kullanım Kotası (AKK) kalkıyor!
-
HTC'nin 6 inç telefonunun adı belli oldu
-
2017 model Motorola Moto X sızdırıldı
YORUMLAR