2016'nın en iyi Android oyunları

2016’nın sonlarına yaklaştığımız şu günlerde, geçtiğimiz yılın hitleri açıklanmaya devam ediyor. Google, 2016’nın Google Play’de yer alan en iyi oyunların listesini yayınladı.
Birkaç hafta önce Play Store’daki en popüler uygulamalar, müzik, film gibi listeleri yayınlayan Google, 2016 yılına ait en iyi 38 Android oyunlarını kategorilere ayırarak listesini yayınladı.
Yılın en iyi oyunu
En rekabetçi
Asphalt Xtreme: Offroad Racing
YORUMLAR
Mobile legends nasil olmaz
Android the best
Neden İos için yok, anlatsana biraz