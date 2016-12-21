2016'nın en iyi Android oyunları

2016’nın sonlarına yaklaştığımız şu günlerde, geçtiğimiz yılın hitleri açıklanmaya devam ediyor. Google, 2016’nın Google Play’de yer alan en iyi oyunların listesini yayınladı.

Birkaç hafta önce Play Store’daki en popüler uygulamalar, müzik, film gibi listeleri yayınlayan Google, 2016 yılına ait en iyi 38 Android oyunlarını kategorilere ayırarak listesini yayınladı.

Yılın en iyi oyunu

Royale Clash

En rekabetçi

FIFA Mobile Soccer​​

Just Dance Now

Hearthstone

Lords Mobile

Asphalt Xtreme: Offroad Racing

En yenilikçi

Pokémon GO

Reigns

The Trail

Face Up - The Selfie Game

Lost in Harmony

En çok trend



Farm Heroes Super Saga

​Clash Royale

slither.io

Pokémon GO

Flip Diving

En iyi bağımsız

Rolling Sky

AbyssRium-Make your Aquarium

Never Alone: Ki Edition

Vlogger Go Viral - Tuber Game

Mini Metro

En komik

Star Wars: Galaxy of Heroes

Ultimate Ninja Blazing

CSR Racing 2

Traffic Rider

Hungry Shark World

En zorlayıcı

Talking Tom Gold Run​

Gardenscapes - New Acres

MMX Hill Climb

BBTAN by 111%

Best Fiends Forever

En ilginç

MOBIUS FINAL FANTASY

DOFUS Touch

Super Phantom Cat

Alto's Adventure

The Room Three

Aile için en iyi

Disney Magic Kingdoms

Toca Life: Vacation

ROBLOX

COOKING MAMA Let's Cook

Masha Doctor: pet clinic