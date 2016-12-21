2016'nın en iyi Android oyunları

Google, Google Play Store'da yer alan 2016'nın en iyi Android oyunlarıın listesini yayınladı. İşte 2016'nın en iyi Android oyunları!

21/12/2016 17:35

2016’nın sonlarına yaklaştığımız şu günlerde, geçtiğimiz yılın hitleri açıklanmaya devam ediyor. Google, 2016’nın Google Play’de yer alan en iyi oyunların listesini yayınladı.

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Birkaç hafta önce Play Store’daki en popüler uygulamalar, müzik, film gibi listeleri yayınlayan Google, 2016 yılına ait en iyi 38 Android oyunlarını kategorilere ayırarak listesini yayınladı.

Yılın en iyi oyunu

Royale Clash

En rekabetçi

FIFA Mobile Soccer​​

Just Dance Now

Hearthstone

Lords Mobile

Asphalt Xtreme: Offroad Racing

En yenilikçi

Pokémon GO

Reigns

The Trail

Face Up - The Selfie Game

Lost in Harmony

En çok trend

Farm Heroes Super Saga

Clash Royale

slither.io

Pokémon GO

Flip Diving

En iyi bağımsız

Rolling Sky

AbyssRium-Make your Aquarium

Never Alone: Ki Edition

Vlogger Go Viral - Tuber Game

Mini Metro

En komik

Star Wars: Galaxy of Heroes

Ultimate Ninja Blazing

CSR Racing 2

Traffic Rider

Hungry Shark World

En zorlayıcı

Talking Tom Gold Run​

Gardenscapes - New Acres

MMX Hill Climb

BBTAN by 111%

Best Fiends Forever

En ilginç

MOBIUS FINAL FANTASY

DOFUS Touch

Super Phantom Cat

Alto's Adventure

The Room Three

Aile için en iyi

Disney Magic Kingdoms

Toca Life: Vacation

ROBLOX

COOKING MAMA Let's Cook

Masha Doctor: pet clinic

    Yazar: Ayşe Aydoğmuş Teknolojiye dair her şey.

    YORUMLAR

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    • 2016'nın en iyi Android oyunları

      Mobile legends nasil olmaz

      Misafir Dün 21:11 Çarşamba (0) (0)
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    • 2016'nın en iyi Android oyunları

      Android the best

      Misafir Dün 18:28 Çarşamba (0) (0)
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    • 2016'nın en iyi Android oyunları

      Neden İos için yok, anlatsana biraz

      Misafir Dün 18:28 Çarşamba (0) (0)
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