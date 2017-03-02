2016'nın en iyi oyunları seçildi!

San Francisco'da gerçekleşen Game Developers Choice ödül töreninde bir çok oyun yapımcısı bi araya geldi ve 2016'nın en iyi oyunlarını seçtiler. Uncharted 4: A Thief's End, Battlefield 1 ve Inside gibi oyunların aday olduğu ödül töreninde Yılın En İyi Oyunu, Overwatch oldu. No Man's Sky'ın ödül alması şaşırttı. GDC'de ödül alan tüm oyunları aşağıdaki listemizde bulabilirsiniz!
Yılın En İyi Oyunu: Overwatch
Öncü Ödülü: Jordan Mechner
Yenilik Ödülü: No Man’s Sky
Temsilci Ödülü: Mark Deloura
En İyi Teknoloji: Uncharted 4: A Thief’s End
En iyi Tasarım: Overwatch
En iyi VR/AR Oyunu: Job Simulator
En İyi Görsel Sanat: Inside
En İyi Anlatım: Firewatch
En İyi Çıkış: Campo Santo (Firewatch ile)
En İyi Ses: Inside
Hayat Boyu Başarı Ödülü: Tim Sweeney
Seyirci Ödülü: Battlefield 1
En İyi Mobil/El Konsolu Oyunu: Pokémon GO
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