2016'nın en iyi oyunları seçildi!

GDC 2017 oyun ödülleri sahiplerini buldu!

02/03/2017 13:00

San Francisco'da gerçekleşen Game Developers Choice ödül töreninde bir çok oyun yapımcısı bi araya geldi ve 2016'nın en iyi oyunlarını seçtiler. Uncharted 4: A Thief's End, Battlefield 1 ve Inside gibi oyunların aday olduğu ödül töreninde Yılın En İyi Oyunu, Overwatch oldu. No Man's Sky'ın ödül alması şaşırttı. GDC'de ödül alan tüm oyunları aşağıdaki listemizde bulabilirsiniz!

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    Yılın En İyi Oyunu: Overwatch 

    Öncü Ödülü: Jordan Mechner

    Yenilik Ödülü: No Man’s Sky

    Temsilci Ödülü: Mark Deloura

    En İyi Teknoloji: Uncharted 4: A Thief’s End 

    En iyi Tasarım: Overwatch

    En iyi VR/AR Oyunu: Job Simulator

    En İyi Görsel Sanat: Inside

    En İyi Anlatım: Firewatch

     En İyi Çıkış: Campo Santo (Firewatch ile)

     En İyi Ses: Inside

    Hayat Boyu Başarı Ödülü: Tim Sweeney

    Seyirci Ödülü: Battlefield 1

    En İyi Mobil/El Konsolu Oyunu: Pokémon GO

 

    Yazar: Berk İşçimen

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