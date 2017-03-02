2016'nın en iyi oyunları seçildi!

San Francisco'da gerçekleşen Game Developers Choice ödül töreninde bir çok oyun yapımcısı bi araya geldi ve 2016'nın en iyi oyunlarını seçtiler. Uncharted 4: A Thief's End, Battlefield 1 ve Inside gibi oyunların aday olduğu ödül töreninde Yılın En İyi Oyunu, Overwatch oldu. No Man's Sky'ın ödül alması şaşırttı. GDC'de ödül alan tüm oyunları aşağıdaki listemizde bulabilirsiniz!

Yılın En İyi Oyunu: Overwatch

Öncü Ödülü: Jordan Mechner

Yenilik Ödülü: No Man’s Sky

Temsilci Ödülü: Mark Deloura

En İyi Teknoloji: Uncharted 4: A Thief’s End

En iyi Tasarım: Overwatch

En iyi VR/AR Oyunu: Job Simulator

En İyi Görsel Sanat: Inside

En İyi Anlatım: Firewatch

En İyi Çıkış: Campo Santo (Firewatch ile)

En İyi Ses: Inside

Hayat Boyu Başarı Ödülü: Tim Sweeney

Seyirci Ödülü: Battlefield 1

En İyi Mobil/El Konsolu Oyunu: Pokémon GO