2017 model Galaxy A3 ve Galaxy A5'in basın görselleri sızdırıldı

Samsung dün, 2017 model Galaxy A serisi akıllı telefonlarını önümüzdeki hafta tanıtacağını duyurmuştu. Şirketin 5 Ocak tarihinde, Galaxy A3 (2017), Galaxy A5 (2017) ve Galaxy A7 (2017) olmak üzere en az üç telefon tanıtması bekleniyor.

Zaten şimdiye kadar Galaxy A serisine ait birçok görüntü ve bilgi sızdırılmıştı. Ancak, Galaxy A3 ve Galaxy A5’in basın görselleri kadar net bir fotoğraf gelmemişti. Muhtemelen Samsung, yeni cihazlarını bu görüntüler ile tanıtacak.

Galaxy A5 (2017) ve Galaxy A3 (2017) farklı boyutlarda ama benzer tasarımlara sahipler. Galaxy A5 (model numarası SM-A520) 5.2 inç 1080p ekran, A3 (model numarası SM-A320) ise 4.7 inç 720p ekrana sahip.

Yeni Galaxy A5'in sekiz çekirdekli Exynox 7880 CPU ile güçlendirilmesi bekleniyor. Bu işlemciye ayrıca 3 GB RAM, 32 GB genişletilebilir depolama alanı ve 3300 mAh pil eşlik edecek. Yeni Galaxy A3 biraz daha mütevazi, muhtemelen sekiz çekirdekli Exynos 7870 işlemci, 2 GB RAM, 16 GB genişletilebilir dahili depolama ve 3000 mAh pil sunuyor.

Samsung, dün Galaxy A7 modeliinin suya dayanıklı olacağını ima etti ancak, bu tüm seri için geçerli olup olmayacağı henüz belli değil. Görünüşe göre Galaxy A5 (2017) ve Galaxy A3 (2017), siyah, altın, mavi ve pembe olmak üzere dört renkte sunulacak. Telefonlar ocaktan itibaren satışa çıkarılabilir.

Sonraki sayfalarda telefona ait basın görsellerini inceleyebilirsiniz.