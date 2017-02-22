2017 model Galaxy J7'nin ilk görüntüsü yayınlandı

Samsung, önümüzdeki hafta Barcelona’da düzenlenecek olan MWC 2017’de amiral gemisi hariç yeni akıllı telefonlarını tanıtacak. Bunların içinde yeni Galaxy J serisi de bulunuyor.

Galaxy J7 (2017) akıllı telefonun ilk görüntüsü ortaya çıktı. Telefonun arkasında bulunan ve kamera ile flaşı kapsayan koyu renkli yatay şerit, daha önce de Galaxy J3 Emerge modelinde görlmüştü.

Evan Blass (@evleaks) tarafından belirtildiği gibi, aynı zamanda akıllı telefon, Amerikan operatörü Verizon ile Galaxy J7 V (SM-J727) ve Galaxy J7 Sky Pro adı altında ilk başlangıcını yapacak.

Galaxy J7 (2017) teknik özellikleri aşağıdaki gibi olacak:

Ekran: 5.5 inç Super AMOLED HD çözünürlük ve 2.5D kavisli cam (Gorilla Glass)

İşlemci: Sekiz çekirdekli Exynos 7870 / Snapdragon 430

GPU: Mali-T830

RAM: 2 GB

Mikro SD aracılığıyla genişletilebilir 16GB dahili depolama

8MP arka kamera

5MP ön kamera

Bağlantı: 4G LTE, Wi-Fi 802.11 b/g/n, Bluetooth 4.1 ve GPS

Android 7.0 Nougat işletim sistemi