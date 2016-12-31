2017 model Motorola Moto X sızdırıldı

2017 model Motorola Moto X'in render görüntüleri ve videosu yayınlandı. Motorola Moto X 2017 hangi özelliklere sahip olacak?

31/12/2016 09:50

@OnLeaks ve Android Authority'in ortak çabaları sayesinde, gerçek fabrika çizimlerine dayanarak Motorola Moto X'in (2017) oluşturulan resim ve videoları yayınlandı. Daha önce sızdırılan Moto X görüntüleri ile render tasarım benzerlik gösteriyor.

Yeni telefonun tasarımının, birkaç önemli değişik ile birlikte Moto Z modeline benzediğini söyleyebiliriz. Telefonda, Moto Mods aksesuarlarının takıldığı arka manyetik bağlantı noktası telefonda görülmüyor. Bu da Moto Mods aksesuarlarını kullanamayacağı anlamına gelebilir.

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Görünüşe göre Moto X şirketin bir amiral gemisi modeli olmayacak. Telefonun gövdesi şık gösteren eğrilere sahip ancak, 2.5D ekran değil. Muhtemelen bu şekilde üretim maliyeti biraz düşürülecek.

Ayrıca, Moto X'in (2017) Moto Z'nin USB Type-C'sine kıyasla MicroUSB standardına geri döneceği görülüyor. Ve 2016 Lenovo amiral gemisinin aksine yeni cihazın 3,5 mm bağlantı noktasına sahip olacağını söyleyebiliriz.

Motorola Moto X'in (2017) önümüzdeki hafta CES'de veya sonraki ay Barselona'da düzenlenecek olan MWC'de tanıtılması bekleniyor.

Aşağıda ve sonraki sayfalarda Motorola Moto X (2017) render görüntülerini inceleyebilirsiniz.

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    Yazar: Ayşe Aydoğmuş Teknolojiye dair her şey.

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