2017 model Nokia 3310 Türkiye çıkış tarihi ve fiyatı

Yeni Nokia 3310, Mobil Dünya Kongresi 2017'in en ilginç cihazlarından biri oldu. Telefon, akıllı ve dokunmatik ekranlı olmamasına rağmen büyük ilgi ile takip edildi.

Bunun nedeni ise Nokia 3310’un yıllar önce mermileri bile durduran sağlam yapısı ve günlerce giden pil ömrünün efsaneleşmesi ve unutulmaması. Nokia 3310’un çıkış tarihi ve fiyatı da merak edilen unsurlar arasında yer alıyor.

Peki Nokia 3310 kaç paraya ne zaman satışa çıkacak?

İyi haber şu ki, yeni Nokia 3310 ucuza mâl olacak ve tanıtılan diğer telefonlar ile birlikte Türkiye’de de satışa sunulacak. Ana hedef pazar olan Avrupa'da telefon 49 euro fiyatla satışa sunulacak. Bu fiyat Türk Lirası ile 188 TL civarı yapıyor.

Nokia 3310'un çıkış tarihi olarak, 2017 yılının ikinci çeyreği olduğu açıklandı. Gelen bilgiler Nisan ayında piyasada olacağı yönünde.

Nokia 3310 özellikleri: