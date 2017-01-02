2017 model Xperia X'in görüntüsü sızdırıldı

Sony’nin 2017 model akıllı telefonu Xperia X’in görüntüsü sızdırıldı. Basın görseli olduğu iddia edilen görüntüde telefonun, siyah versiyonunun ön tarafı görünüyor.

Telefonda çok ince çerçeveler varmış gibi görünse de, resmin çekildiği açı ile modelin rengi (siyah) göz önüne alındığında, bu düşünce tam olarak net değil.

Bunu yanı sıra, "Yeni Xperia X" etiketinin altında bazı metinler var. Ancak belirgin olmadığı için okunamıyor. Gelen bilgiler ise bu metinin #TheGreatest (En iyisi) olduğu yönünde. Sızdırılan görseldeki telefonun yeni Xperia X modeli olduğu iddia edilse de, tanıtılana kadar kesin olduğunu söyleyemeyiz.