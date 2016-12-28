2017 yılında en çok beklenen 10 akıllı telefon

2016 artık son günlerinde ve 2017’nin başlarında üreticiler yeni amiral gemisi akıllı telefonlarını tanıtmaya başlayacak. Bunların içinde popüler olan ve mobil kullanıcılar tarafından merakla beklenen akıllı telefonlar da var.
2016 yılı birçok yönden halihazırda köklü telefon form faktöründe çığır açan akıllı telefonlar için neredeyse düz bir geçiş yılı oldu. Bu yıl uygun fiyata satışa sunulan telefonlarda cam ve metalden yapılmış daha şık tasarım gördük. Bunun 2017 yılında da devam edeceğini ve artık plastik telefonların yavaş yavaş ortadan kalkacağını düşünüyoruz.
Peki 2017 yılında merakla beklediğimiz telefonlar hangileri? Aşağıda ve sonraki sayfalarımızda 2017 yılında en çok merakla beklenen akıllı telefonları inceleyebilirsiniz.
HTC Ocean
Beklenen çıkış tarihi: Bahar 2017
Son zamanlarda gelen bilgiler, HTC’nin Ocean adında yeni bir telefon serisi çıkartacağı ve yeni serinin ilk modellerinin Ocean Note, Ocean Smart ve Ocean Master olacağı yönündeydi.
HTC akıllı telefon pazarında satış anlamında rakiplerine yetişemiyor ve çok fazla kar elde edemiyor. Bakalım yeni Ocean serisi HTC’ye maddi anlamda bir şeyler katabilecek mi?
HTC Ocean hakkında çok fazla bir şey bilinmese de, telefona ait konsept ve 3D render görüntüler gelmeye başladı. Yayınlanan 3D render tasarımda 3.5 mm jak eksikliği, USB C-Type portu ve iki arka kamera olduğu görülüyor.
Aşağıda HTC Ocean konsept tasarımını izleyebilirsiniz.
YORUMLAR
İphone 8 gelemeyeceğine göre :D milleti yalan yere kandırmayın. İphone 7s gelecek milleti kazıklayacaklar yine. Apple kullanan biri olarak İphone serisi benim için 6s ile birlikte bitmiştir. Bir yazılım stabil diye para mı çöpe atamam. Telefonla uydu düşürmediğimize göre üstüne binip gezmediğimize göre fuzuli bir ihtiyaç olur. CY. telefonun mucidi şimdi ki telefonu göre icat eder miydi acaba demişti. Mevzu o tarafa gitti artık. Mesela bir ara sony kullandım gerçekten Apple yakın kalitesi var. Samsung yeni amiral gemileri de çok iyi ama tercih meselesi tabi ki. Şahsi görüşüm Apple yeni bir modelini beklemiyorum. Ama Samsung Note serisi ve Sony serisini merak ediyorum. Birde Nokia firmasının dönüşünü bekliyorum :D nede olsa eski nokia cıyız. heyttt be nokia neredesin sen :D