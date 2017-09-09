2017 yılının en başarılı İş Takibi programları

Online iş modellerinin iş verenler ve çalışanlar açısından birçok fayda sağladığı kanıtlanmış durumda. İş verenlere sağladıkları faydalardan bazılarını anlatmaya çalışalım:

Ofisler için harcanan binlerce lira cebinizde kalsın

Ofis fiyatlarının artık el değil kol yaktığını düşünecek olursak Online İş Modelleri bir can kurtaran, bir itfaiye eri, bir merhem gibi dışarıda sizi kurtarmayı bekliyor. İsterseniz çok basit bir hesap yapalım: Ortalama boyutlarda 5-7 kişinin çalışabileceği ofislerin kirası yaklaşık 2 bin lira ile 5 bin lira arasında gidip geliyor. Bu da yıllık 24 bin ile 60 bin lira arasında bir masraf demek. Bu rakama elektrik, su, ısınma, internet, mutfak gibi kalemleri de eklersek fatura iyice kabarıyor. Tam da bu yüzden, internet teknolojilerinin de gelişmesi ile online iş modelleri artık günümüzde trend olmaya başladı. Arkasındaki mantık daha az masraf daha fazla verimlilik.

Çalışanlarınız klimanın altında dedikodu yapamayacak

İş yerlerinde çalışan herkes bilir ki hemen hemen bütün iş yerlerinde dedikodu mesaisi yapılır. Bu günümüzün hastalığı zaten ama ona başka bir yazıda yer veririz. Kimse benim iş yerimde dedikodu yapılmıyor demesin. 2 ve üzeri çalışanı olan bütün işyerlerinde dedikodu yapılır. Her gün 15 dakika dedikodu yapılsa aylık ne kadar zaman boşa harcanır gibi bir hesaba girmeyeceğiz fakat işyerinde dedikodu yapmak hem insanları uzun vadede mutsuzlaştırıyor hem de verimliliği düşürüyor. Online iş modellerinde ise çalışanların dedikoduya ayıracak zamanı olmuyor; eğer yine de dedikodu yapıyorlarsa en azından bunun için para ödemenize gerek kalmıyor. Kısacası çeneler değil eller çalışıyor.

Online iş modelleri iş verenlere sağladığı faydanın yanı sıra çalışanlara da birçok fayda sunuyor:

Evinizin rahatlığında çalışın

Çalışanlar sırf iş yerlerine gitmek için her gün saatlerce zaman harcıyor. Hele bir de İstanbul gibi yoğun bir trafiğin içine girilince işe gidiş ve gelişler tam bir işkence oluyor. Şimdi sabah yatağınızdan kalktığınızı daha sonra mutfağa geçip kahvaltınızı yaptığınızı ve çalışma odanıza geçerek iş yerinize vardığınızı hayal edin. Hayal etmenize gerek yok böyle bir işte çalışmak artık o kadar da zor değil. Daha önce de söylediğim gibi online iş modeli kullanımı logaritmik bir şekilde artıyor. Bu iş modeli sayesinde kendinize daha fazla zaman ayırın.

Tek yapmanız gereken şey işiniz

Bitmek tükenmek bilmeyen mesai saatleri düşünüldüğünde bu mesailerin bir çoğunun aslında uzmanlaştığınız iş harici çalışmalarla dolduğunu fark etmişsinizdir. Hele ki kurumsal olmayan bir firmada çalışıyorsanız ofis taşımasında bile sizden yardım bekleyecek işverenler olabilir. Online iş modellerinde ise yapmanız gereken tek şey işiniz. Eğer işinizde iyiyseniz işiniz dışında yapmanız gereken başka hiçbir şey olmayacak. Bunu size ne kadar zaman kazandıracağını düşünün.

Online iş modellerinin ya da başka bir ifadeyle uzaktan çalışılan işlerin faydalarından bahsettik. Şimdi biraz da bu işlerin verimli bir şekilde yapılmasını sağlayan iş takip programlarından bahsedelim:

Aşağıda ve sonraki sayfalarda bu programları inceleyebilirsiniz.

Time Doctor

Time Doctor iş takibi özelliği ile uzaktan çalışanlarınızın zamanlarını nerede harcadığını doğru bir şekilde izlemenize yardımcı olur ve verimli bir şekilde çalıştığından emin olmanızı sağlar. Bu uygulama, ekip üyelerinin çalıştığı toplam süreyi izler, ayrıca hangi projelerde, görevlerde ve hangi müşterilere ne kadar zaman harcadıklarının dökümünü verir.

Ek olarak, Time Doctor’un sağladığı ekran izleme yazılımı sayesinde çalışanlarınızın mesai saatleri içinde neler yaptığını takip edebilirsiniz.

Time Doctor, bir zaman takip yazılımında umduğunuz her şeye sahiptir.