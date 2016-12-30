2017'de çıkacak 10 muhteşem FPS oyunu!

Hala Overwatch, Battlefield 1 veya Titanfall 2'yi oynuyor olsanız bile 2017'ye sayılı günler kala 2017'de çıkacak oyunlara bir göz gezdirebilirsiniz ve beğendiklerinizi kütüphanenize eklemek için gün saymaya başlayabilirsiniz.

10. Quake Champions

Yayıncı : Bethesda

: Bethesda Geliştirici : id Software, Saber Interactive

: id Software, Saber Interactive Yayın tarihi : 2017

: 2017 Platform: PC

id Software'in, 2010'daki Quake Live'den bu yana Quake serisinin ilk oyunu ve 2005'teki Quake 4'ten bu yana ilk ana oyunu. Çıtayı yükseltmeye çalışan kişileri görmek her zaman güzel. Oyun ilk çıktığında FPS türünün temelini attı ve şimdi hala kral olduğunu herkese göstermek için geri dönüyor, en azından plan bu.