2017'nin geri kalanında çıkacak oyunlar!

E3 2017'ye sayılı günler kalmışken E3 2017'den önce bu yıl çıkacak olan oyunları sizler için listeledik.
PES 2018 nasıl olacak?
Rime
Çıkış Tarihi: Mayıs 2017
Hangi platforma çıkacak?: PS4, Xbox One, PC, Nintendo Switch
E3 2017'ye sayılı günler kalmışken E3 2017'den önce bu yıl çıkacak olan oyunları sizler için listeledik.
Rime
Çıkış Tarihi: Mayıs 2017
Hangi platforma çıkacak?: PS4, Xbox One, PC, Nintendo Switch
Yazar: Berk İşçimen Takip Et @teknolojiokuTüm Berk İşçimen Haberleri
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