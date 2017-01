2017'de çıkacak tüm oyunlar ve tarihleri!

Milkmaid of the Milky Way PC, Mac, iOS 5 Ocak

Hopiko PC, Mac, Linux 6 Ocak

Ladykiller in a Bind PC, Mac, Linux 9 Ocak

Hatsune Miku: Project DIVA Future Tone PS4 10 Ocak

Criminal Girls: Invite Only PC 11 Ocak

Pit People Xbox One, PC 13 Ocak

Rise & Shine Xbox One, PC 13 Ocak

Atelier Shallie Plus: Alchemists of the Dusk Sea PSVita 17 Ocak

Fate/Extella: The Umbral Star PS4, PS Vita 17 Ocak

2064: Read Only Memories PS4 17 Ocak

The Flame in the Flood PS4 17 Ocak

Gravity Rush 2 PS4 20 Ocak

Dragon Quest VIII: Journey of the Cursed King 3DS 20 Ocak

Urban Empire PC 20 Ocak

Kingdom Hearts HD 2.8 Final Chapter Prologue PS4 24 Ocak

Motoracer 4 PS4, Xbox One 24 Ocak

Resident Evil 7: Biohazard PS4, Xbox One, PC 24 Ocak

Tales of Berseria PS4, PC 24 Ocak

Yakuza 0 PS4 24 Ocak

Memoranda PC, Mac, Linux 25 Ocak

The Wardrobe PC, Mac, Linux 26 Ocak

Disgaea 2 PC 30 Ocak

Double Dragon IV PS4, PC 30 Ocak

Conan: Exiles PC 31 Ocak

Constructor HD PS4, Xbox One, PC 31 Ocak

Digimon World: Next Order PS4 31 Ocak

Divide PS4 31 Ocak

Hitman: The Complete First Season PS4, Xbox One, PC 31 Ocak