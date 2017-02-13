2017'de sabırsızlıkla beklenen en iyi akıllı telefonlar

Akıllı telefon gelişimi çok hızlı bir şekilde ilerliyor ve her yıl değişik akıllı telefon teknolojilerine şahit olabiliyoruz. Telefonlar tanıtılmadan sızıntıları geliyor ve mobil kullanıcılar muhtemel özelliklerle birlikte sabırsızlıkla yeni akıllı telefonları beklemeye başlıyorlar.

2017 akıllı telefon yılı olacak ve Galaxy Note 7 hatasını affettrimeye çalışan Samsung ve 10. Yılını kutlayan Apple, yeni modellerinde kullanıcıların yüzlerini güldürecek özelliklere yer verecek. Doğal olarak diğer şirketler de bu modellerden geri kalmamaya çalışacak.

Sizlere, 2017 yılında tanıtılacak en heyecan verici akıllı telefonların bir listesini hazırladık. Aşağıda ve sonraki sayfalarda bu listeyi inceleyebilirsiniz.

Samsung Galaxy S8 ve S8 Plus

Samsung, Galaxy S7 ve Galaxy S7 Edge modelleri ile başarılı oldu ancak, belki de yılın en popüler telefonu olabilecek özelliklere sahip Galaxy Note 7 modeli ile tam bir facia yaşadı. Galaxy Note 7’den bahsetmeye gerek yok zaten hikayeyi biliyorsunuz. Ancak bu nedenle, şirketin sıradaki amiral gemisi modeli Galaxy S8’i özel yapacak özellikler ve tasarıma yer vermesi bekleniyor.

Söylentilere göre Samsung, Galaxy S8'in düz ekranlı modelini sunmayacak ve yalnızca, iki boyutta kavisli cihazlar gelecek.

Samsung, Snapdragon 835 ve en yeni Exynos yonga seti ile Galaxy S8’i sunacak ve telefonda, Galaxy Note 7’de olduğu gibi USB Type-C özelliğini bekliyoruz. Telefonun yazılım tarafında, TouchWiz ile Android 7.0 Nougat olacak. Samsung'un harika deneyimi göz önüne alındığında, Samsung'un yazılım deneyiminde çok fazla değişiklik beklemiyoruz.

Samsung Galaxy S8’in 29 Mart 2017'de duyurulmasını bekliyoruz.