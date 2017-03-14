2017'de tanıtılan 12 çılgın konsept otomobil

Dünyanın en büyük otomobil fuarlarından biri olan Cenevre Motor Show, perşembe günü halka açıldı ve bu fuarda yeni ve çılgın konsept otomobilleri görmek mümkün.

Konsept otomobiller, otomobil üreticilerinin satışları ve pratikliği endişe etmeden yeni tasarımlar yapmalarını sağlar. Bu, şirketlerin hareket kabiliyetinin geleceğini denemek ve gelecekteki üretim araçlarına hangi özelliklerin dahil edileceğini bulmak için bir yoldur.

Otomobillerin 2017'de zaten tanıtılmış en çılgın konseptlerini görmek için aşağıda ve sonraki sayfalarımızdaki listeyi inceleyebilirsiniz.

1. Airbus, en son konsept otomobiliyle oldukça ilgi çekti. Bir drone tarafından havaya uçabilen elektrikli iki kişilik Pop.Up Sistemi olarak adlandırılan araba, 100 kilometreye sahip.