2017’de yatırım yapılacak girişimler bu etkinlikte açıklanıyor!

Etohum tarafından düzenlenen Girişimcilik Zirvesi 28 Ocak Cumartesi günü İstanbul Teknik Üniversitesi Süleyman Demirel Kültür Merkezi’nde gerçekleştirilecek. Girişimcilik Zirvesi’nde 5 bine yakın girişim başvurusu arasından yatırım yapılacak yeni girişimler açıklanacak.

Bugüne kadar aralarında Evidea, Connected2Me, Grupanya, UserSpots gibi çok önemli girişimlerin yer aldığı Etohum 16 girişimi, Etohum’un 23-25 Şubat tarihleri arasında Antalya’da düzenleyeceği Startup Turkey etkinliğinde yatırımcılarla buluşma şansı yakalayacak.

Etkinlikte girişim ve yatırım dünyasının önde gelen isimleri de konuşmalar yapacak. Bilgi ve tecrübelerini katılımcılar ile paylaşacak konuşmacılar arasında Next Academy’den Entegre Pazarlama İletişimi ve Marka Yönetimi Levent Uzmanı Erden, Nöro Health & Education Kurucusu Kerem Dündar, Oha Diyorum Yöneticisi Melih Abuaf ve Sabah Gazetesi Köşe Yazarı Timur Sırt gibi önemli isimler de yer alıyor.

Oyun, mobil, e-ticaret, bulut teknolojileri gibi farklı alanlara odaklanan girişimlere ev sahipliği yapan Girişimcilik Zirvesi’ne katılmak isteyenler için http://girisimcilikzirvesi.com adresinde başvuru süreci başlamış durumda. Zirveye katılamayanlar ise diğer yıllarda olduğu gibi bu yıl da etkinliği http://livecast.com.tr/etohum adresi üzerinden canlı izleyebilecek.