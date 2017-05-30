2017'nin en iyi akıllı telefonları karşı karşıya!

2017 yılının ilk yarısında ortaya çıkan güçlü bir akıllı telefon serisi gördük. Özellikle Galaxy S8 ve LG G6 gibi akıllı telefonlar 2017’ye damgasını vurdu.

Sizlere bu haberimizde, 2016 yılı sonundan birkaçı akıllı telefon dahil 2017 model akıllı telefonları özellikleri ile birlikte kapsamlı bir karşılaştırmasını sunacağız.

Karşılaştırılan telefonlar aşağıdaki gibi:

Samsung Galaxy S8 ve S8+

LG G6

Moto G5 Plus

OnePlus 3T

Google Pixel ve Pixel XL

iPhone 7 ve 7 Plus

Aşağıda ve sonraki sayfalarda bu karşılaştırmayı inceleyebilirsiniz.

Birçok kategoride, aynı üreticinin amiral gemileri aynı özellikleri paylaşıyor. Bu durumlarda, görselde yalnızca daha küçük varyant gösteriliyor.

Boyut

Bu amiral gemisi grubunda en küçük cihaz iPhone 7, iPhone 7 Plus ve Samsung Galaxy S8+ ise en büyük cihaz. Galaxy S8, Google Pixel ve iPhone 7 dışındaki modelleri oldukça büyük görüyoruz.