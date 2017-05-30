2017 yılının ilk yarısında ortaya çıkan güçlü bir akıllı telefon serisi gördük. Özellikle Galaxy S8 ve LG G6 gibi akıllı telefonlar 2017’ye damgasını vurdu.
Sizlere bu haberimizde, 2016 yılı sonundan birkaçı akıllı telefon dahil 2017 model akıllı telefonları özellikleri ile birlikte kapsamlı bir karşılaştırmasını sunacağız.
Karşılaştırılan telefonlar aşağıdaki gibi:
Samsung Galaxy S8 ve S8+
LG G6
Moto G5 Plus
OnePlus 3T
Google Pixel ve Pixel XL
iPhone 7 ve 7 Plus
Aşağıda ve sonraki sayfalarda bu karşılaştırmayı inceleyebilirsiniz.
Birçok kategoride, aynı üreticinin amiral gemileri aynı özellikleri paylaşıyor. Bu durumlarda, görselde yalnızca daha küçük varyant gösteriliyor.
Boyut
Bu amiral gemisi grubunda en küçük cihaz iPhone 7, iPhone 7 Plus ve Samsung Galaxy S8+ ise en büyük cihaz. Galaxy S8, Google Pixel ve iPhone 7 dışındaki modelleri oldukça büyük görüyoruz.
YORUMLAR
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2017'nin en iyi akıllı telefonları karşı karşıya!
Misafir
10 Mayıs 2017 11:46 Çarşamba
(1)
(0)
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2017'nin en iyi akıllı telefonları karşı karşıya!
Misafir
10 Mayıs 2017 10:56 Çarşamba
(4)
(0)
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2017'nin en iyi akıllı telefonları karşı karşıya!
Misafir
10 Mayıs 2017 01:24 Çarşamba
(0)
(0)
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2017'nin en iyi akıllı telefonları karşı karşıya!
Misafir
09 Mayıs 2017 18:14 Salı
(1)
(0)
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2017'nin en iyi akıllı telefonları karşı karşıya!
Misafir
09 Mayıs 2017 18:10 Salı
(1)
(1)
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Moto g nedir ya huaweinin hiç bur teli yok.xiaomi mi ve sonyni de teli yok ilginç
Ödül alan Sony yok. Türkiye bu yüzden gelişemiyor ve adalet duygusu yok olmuş bir milletiz A dan Z ye. Ödül almış cihaz Xz Premium modeli yok. :)
xiaomi mi 6 yok kardesim sony xz premium yok tamam anladık s8 efsi ama yiğidi öldür hakkını yeme 835 işlemci var xiaomi mi 6 da xz preium ödül bile aldı nasıl listede yok bunlar ayrıca mi 6 samsung gibi yok kırmızı ekran yok yeniden başlatma gibi problemler yok
S8 hepsini ezerrrrrr
Listeyi yapan samsung hayranı.sony'i sevmez.