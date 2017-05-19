2017'nin en iyi pile sahip akıllı telefonları!

Akıllı telefon kullanıcılarının cihazlarında en çok istediği özelliklerden biri de büyük bir pildir. Ancak giderek incelen akıllı telefonlara büyük bir pili sığdırmak oldukça zor görünüyor.

Sizlere bu haberimizde, 2017 yılının en uygun maliyetli güçlü pile sahip telefonlarından bazılarının bir listesini sunacağız. Aşağıda ve sonraki sayfalarda bu listeyi inceleyebilirsiniz.

Gretel GT6000

Listedeki en büyük pil kapasitesine sahip telefon olan Gretel GT6000 ile başlayalım. 6000mAh gibi büyük bir bataryaya sahip akıllı telefon ayrıca, premium metal gövdeye ve bir çift kamera ayarına sahip..Gretel’in, arka tarafına bakarsak Huawei Mate 9'dan da biraz ilham almış diyebiliriz.

Şaşırtıcı bir pil ömrü olan bir cihaz ve çift arka kamera arıyorsanız, Gretel GT6000 muhtemelen en iyi seçim olacaktır.

Pil: 6000mAh

5.5 "HD IPS Kavisli Ekran

Asahi Dragontrail cam

Ön Parmak İzi 360 ° TouchID

Android 7 Nougat

13Mp çift arka kamera + 5Mp ön kamera

9V / 2A Hızlı Şarj Aleti

MT6737, 2GB RAM + 16GB ROM